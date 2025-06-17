фото: ДСНС

Про це повідимили у ДСНС, передає RegioNews.

17 червня фахівці Львівського та Луганського гарнізонів ДСНС продовжили розбір завалів та демонтаж небезпечних конструкцій у навчальному закладі Слобідського району, який зазнав руйнувань ще на початку війни.

Роботи виконувалися в складних умовах безопорного простору, задіяли 9 рятувальників і 3 одиниці техніки, зокрема важке інженерне обладнання. Паралельно аварійно-рятувальні роботи тривали ще на трьох інших локаціях у Харкові. Загалом у заходах було задіяно 34 рятувальники та 10 одиниць техніки з різних регіонів України: Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Рівненської областей, а також із Міжрегіонального центру швидкого реагування в Ромнах.

Станом на сьогодні рятувальники завершили роботи на десяти локаціях у Харкові.

Раніше повідомлялося, кількість постраждалих через нічну атаку на Харків зросла до 15.