фото: ГСЧС

Масштабные аварийно-спасательные работы организованы на объектах, поврежденных в результате вражеских обстрелов

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews.

17 июня специалисты Львовского и Луганского гарнизонов ГСЧС продолжили разбор завалов и демонтаж опасных конструкций в учебном заведении Слободского района, которое разрушилось еще в начале войны.

Работы выполнялись в сложных условиях безопорного пространства, задействовали 9 спасателей и 3 единицы техники, в том числе тяжелое инженерное оборудование. Параллельно аварийно-спасательные работы продолжались еще на 3 других локациях в Харькове. Всего в мероприятиях было задействовано 34 спасателя и 10 единиц техники из разных регионов Украины: Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Ровенской областей, а также Межрегионального центра быстрого реагирования в Ромнах.

На сегодня спасатели завершили работы на десяти локациях в Харькове.

Ранее сообщалось о количестве пострадавших из-за ночной атаки на Харьков - возросло до 15.