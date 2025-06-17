фото: ДСНС

В ніч на 17 червня на Чернігівщині сталася чергова атака російських окупантів, під час якої застосували безпілотні дрони та крилату ракету

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.

У Прилуцькому районі ворог здійснив удар по одному з селищ за допомогою безпілотника. Внаслідок атаки сильно постраждав двоповерховий житловий будинок. В ньому зруйнований дах, вибиті вікна, знищено кілька гаражів, а також пошкоджені легкові автомобілі. Постраждала 38-річна жінка, їй оперативно надали медичну допомогу.

Крім того, в обласному центрі Чернігівщини було завдано удару крилатою ракетою по житловому мікрорайону. Через вибух пошкоджено декілька будинків і господарчих споруд. На щастя, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв серед населення.

Нагадаємо, 5 людей загинули і 6 поранено після удару російського дрона по Прилуках Чернігівської області.