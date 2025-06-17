Иллюстративное фото

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Харьковской области суд признал трех мужчин в ряде преступлений, среди которых государственная измена, совершенная в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц. Они получили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Это трое жителей Харьковского региона 41, 57 и 60 лет, среди которых инженер-программист, бывший военный и безработный мужчина. В соцсети их завербовал российский агент.

Их куратором был боевик спецназа так называемой "ДНР", работающий с российской ГРУ. По его указаниям предатели изыскивали места дислокации украинских военных на территории Харькова и области и передавали собранные данные в виде изображений карты с соответствующими пометками.

Также летом 2024 года мужчины взорвали автомобиль военнослужащего ВСУ. Украинский защитник в результате этого получил тяжелые ранения. Известно, что они планировали другие преступления, но их задержали правоохранители.

Напомним, ранее СБУ задержала жителя Запорожья. Человек работал на россиян и помогал наводить удары по городу. Теперь ему грозит заключение.