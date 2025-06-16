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16 червня 2025, 18:43

Радів смерті військового ЗСУ: у Харкові судили зрадника, який коригував удари РФ

16 червня 2025, 18:43
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У Харкові отримав судовий вирок зрадник, який працював на росіян. Чоловік радів "зачистці" позицій ЗСУ

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Харкові місцевого жителя визнали винним у незаконній передачі інформації про місцезнаходження Збройних сил України. Він передавав дані співробітнику російської ФСБ.

За даними слідства, зрадник восени 2023 року повідомляв росіянину, де розміщені бліндажі українських захисників. Інформацію він підтверджував спочатку скріншотами з мапи, а згодом і фотографіями.

Згодом зловмисник розповідав росіянам, де розміщена техніка ЗСУ, і куди "найкраще завдавати удар". На судовому засіданні чоловік визнав провину, проте відмовився давати показання.

Правоохоронці з'ясували, що чоловік в соцмережах підтримував російську армію, а також розповідав, що таємно стежить за ЗСУ та передає геолокації українських військових. Він також радів новинам про "зачистку" позицій ЗСУ російською артилерією, та про смерть українського захисника.

Відомо, що чоловік перебуває на обліку з діагнозом "психічні розлади внаслідок органічного ураження головного мозку з когнітивними порушеннями, змішаний розлад шкільних звичок". Проте, за висновком психіатричного експерта, він може усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Суд приговорив зрадника до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі затримали 42-річного місцевого жителя, який працював на росіян. Його завданням було збирати координати для повітряних атак РФ по місту.

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