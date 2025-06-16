Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Авария произошла 16 июня около 18:35 по улице Плехановской. Женщина за рулем Ford Fusion совершила наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП 76-летняя женщина, погибла на месте. Другая женщина (тоже 76-летняя жительница) была госпитализирована с травмами.

"На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Ровенской области мужчина угнал автомобиль. Впоследствии он в пьяном состоянии совершил ДТП на этой же машине: он не справился с управлением и врезался в бетонную стену.