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16 июня 2025, 22:15

В Харькове женщина сбила двух пенсионерок: одна потерпевшая погибла на месте

16 июня 2025, 22:15
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Фото: Нацполиция
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В Харькове произошло смертельное ДТП вечером 16 июня. Водитель Ford сбила двух пешеходов

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Авария произошла 16 июня около 18:35 по улице Плехановской. Женщина за рулем Ford Fusion совершила наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП 76-летняя женщина, погибла на месте. Другая женщина (тоже 76-летняя жительница) была госпитализирована с травмами.

"На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Ровенской области мужчина угнал автомобиль. Впоследствии он в пьяном состоянии совершил ДТП на этой же машине: он не справился с управлением и врезался в бетонную стену.

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