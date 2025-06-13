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13 червня 2025, 05:05

У багажнику та через Дністер: на Вінниччині викрили "сімейну" втечу від мобілізації

13 червня 2025, 05:05
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фото: ДПСУ
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На прикордонному пункті на Вінниччині затримали 36-річного мешканця Могилева-Подільського, який намагався втекти з України, сховавшись у багажнику автомобіля родичів

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Переправленням "пасажира" займалися його рідна сестра та її чоловік-ухилянт, які приїхали з Харківської області на Toyota Camry.

Під час стандартної перевірки на в’їзді до контрольованої прикордонної зони правоохоронці виявили в багажнику автівки чоловіка, який намагався уникнути мобілізації та незаконно виїхати за кордон. За попередніми даними, він планував дістатися до Дністра та перетнути річку вплав, аби потрапити до сусідньої країни.

Порушника притягнули до адміністративної відповідальності. Переправників, які допомагали в організації втечі, передали працівникам Національної поліції. Їм інкримінують порушення одразу двох статей Кримінального кодексу України — ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон) та ст. 336 (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше на Волині затримали батька та сина, які намагались вивезти чоловіків за кордон. За послугу вони взяли 16 тисяч доларів.

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