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В Харьковской области судили мужчину, который ухаживает за матерью с инвалидностью. По его словам, он намеренно не уклонялся от мобилизации

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Харькове суд объявил приговор мужчине, получившему повестку, но уклонившемуся от мобилизации. При этом осенью 2024 года он проходил военно-больничную комиссию и был признан годным к военной службе.

На суде мужчина заявил, что пришел на работу, когда его встретили ТЦК. По его словам, в тот же день он по телефону сообщил им, что не может прийти, потому что вызвал себе "скорую" и придерживался рекомендаций врачей. После этого он направил в ТЦК документы, но сам так и не пришел.

Сейчас у мужчины оформлена отсрочка от мобилизации, поскольку у него есть мать со второй группой инвалидности. По его словам, преднамеренно он не уклонялся от военной службы.

Суд все же признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Напомним, ранее в Полтавской области судили за уклонение от мобилизации мужчины, который ухаживает за онкобольной женой. Как пояснили в ТЦК, обвиняемый не имел официально предоставленной отсрочки, потому что не обращался в ТЦК для ее предоставления. Суд заявил, что сам факт наличия обстоятельств, которые могут быть основанием для отсрочки, не равнозначен официальной предоставленной отсрочке