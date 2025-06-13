13:20  13 июня
В Николаевской области в гараже подорвался 11-летний мальчик
12:06  13 июня
В Днепре появились гнезда гигантской осы: что известно
06:15  13 июня
Силы обороны получили на вооружение гексакоптер-бомбардировщик "Волыняка"
UA | RU
UA | RU
13 июня 2025, 13:47

В Харьковской области за уклонение от мобилизации судили мужчину, который имеет отсрочку

13 июня 2025, 13:47
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области судили мужчину, который ухаживает за матерью с инвалидностью. По его словам, он намеренно не уклонялся от мобилизации

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Харькове суд объявил приговор мужчине, получившему повестку, но уклонившемуся от мобилизации. При этом осенью 2024 года он проходил военно-больничную комиссию и был признан годным к военной службе.

На суде мужчина заявил, что пришел на работу, когда его встретили ТЦК. По его словам, в тот же день он по телефону сообщил им, что не может прийти, потому что вызвал себе "скорую" и придерживался рекомендаций врачей. После этого он направил в ТЦК документы, но сам так и не пришел.

Сейчас у мужчины оформлена отсрочка от мобилизации, поскольку у него есть мать со второй группой инвалидности. По его словам, преднамеренно он не уклонялся от военной службы.

Суд все же признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Напомним, ранее в Полтавской области судили за уклонение от мобилизации мужчины, который ухаживает за онкобольной женой. Как пояснили в ТЦК, обвиняемый не имел официально предоставленной отсрочки, потому что не обращался в ТЦК для ее предоставления. Суд заявил, что сам факт наличия обстоятельств, которые могут быть основанием для отсрочки, не равнозначен официальной предоставленной отсрочке

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонение от мобилизации Харьковская область
В багажнике и через Днестр: на Винниччине разоблачили "семейный" побег от мобилизации
13 июня 2025, 05:05
От 7 до 20 тысяч долларов: задержаны восемь организаторов незаконного выезда мужчин за границу
12 июня 2025, 14:45
В Днепропетровской области будут судить правоохранителя, который за 1-2 тыс. долларов удалял данные об уклонистах
12 июня 2025, 11:09
Все новости »
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
ГБР сообщило о подозрении экснардепу в неуплате налогов более чем на 4 млрд грн
13 июня 2025, 14:39
Конфликтная ситуация между соседями в Павлограде закончилась избиением семейной пары
13 июня 2025, 14:25
На Волыни жена зарезала мужа во время ссоры: женщине "светит" заключение
13 июня 2025, 14:19
В Тернопольской области депутат за 8-10 тыс. долларов помогал уклонистам
13 июня 2025, 14:19
Во Львовской области сельский голова разрешил приватизировать землю, предназначенную для строительства дороги
13 июня 2025, 14:11
Президента НААН уличили в махинациях с трудоустройством: подробности
13 июня 2025, 14:08
Наркотики в эклерах и туалетной бумаге: заключенные из Полтавы сбывали психотропы в СИЗО
13 июня 2025, 13:55
В Ровно 21-летний мужчина угнал авто и совершил на нем ДТП
13 июня 2025, 13:43
Новое подозрение в государственной измене получил действующий народный депутат Украины
13 июня 2025, 13:33
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Все публикации »
Александр Коваленко
Павел Казарин
Марианна Безуглая
Все блоги »