Ілюстративне фото

Правоохоронці оголосили про підозру чоловіку та жінці, які напали на правоохоронця. Тепер їм може загрожувати ув'язнення

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

На Харківщині повідомили про підозру чоловіку та дружині, які побили поліцейського. Слідчі відкрили за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Тепер їм загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, раніше в поліції розповідали про цей інцидент. Це сталось, коли правоохоронці затримали водія, і з'ясували, що він був у розшуку за ухилення від мобілізації. Тоді прибули представники ТЦК.

У результаті чоловік став поводитися агресивно, і завдав ударів поліцейському та представнику ТЦК дерев'яною палицею. Його дружина приєдналась: вона вдарила правоохоронця каменем по голові. Поліцейського госпіталізували.