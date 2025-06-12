В ГСЧС показали, как из-под завалов в Золочеве спасли мать с ребенком
Спасатели достали из-под завалов в поселке Золочев Богодуховского района Харьковской области мать с ребенком. Оккупанты сбросили на населенный пункт авиабомбу, разрушившую два жилых дома и дворовые сооружения
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.
"Под обломками полуразрушенного погреба оказались женщина и ее 11-летний сын. Сотрудники ГСЧС совместно с полицейскими извлекли пострадавших из-под завалов и передали медикам", — говорится в сообщении.
Всего в результате российского авиаудара ранения получили пять гражданских.
Напомним, 12 июня российские войска атаковали КАБом поселок Золочев Богодуховского района. В результате авиационного удара пострадали пятеро мирных жителей, среди них — 11-летний ребенок.
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