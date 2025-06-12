В ГСЧС показали, как из-под завалов в Золочеве спасли мать с ребенком

фото: ГСЧС Украины в Харьковской области

Спасатели достали из-под завалов в поселке Золочев Богодуховского района Харьковской области мать с ребенком. Оккупанты сбросили на населенный пункт авиабомбу, разрушившую два жилых дома и дворовые сооружения

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.

"Под обломками полуразрушенного погреба оказались женщина и ее 11-летний сын. Сотрудники ГСЧС совместно с полицейскими извлекли пострадавших из-под завалов и передали медикам", — говорится в сообщении.

Всего в результате российского авиаудара ранения получили пять гражданских.