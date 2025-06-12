Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

На Харківщині перед судом постане 21-річний росіянин, якого підозрюють у розстрілі двох мирних мешканців під час бойових дій восени 2024 року. За даними СБУ, йдеться про Артема Кулікова - мобілізованого з тюрми громадянина РФ, який раніше був засуджений за розбій та крадіжки.

Слідство встановило, що під час "зачистки" одного з населених пунктів Куп’янського району підозрюваний разом зі спільником захопили двох місцевих жителів. Ті намагалися допомогти односельцю виїхати на підконтрольну Україні територію. Російські військові намагалися вибити з них інформацію про українські позиції. Коли не отримали відповіді - Куліков впритул розстріляв чоловіків просто в оселі, випустивши у них 8 куль.

Згодом фігурант потрапив у полон до Сил оборони України. Під час допитів він заявив, що накази вбивати цивільних на окупованих територіях надходили від російського командування систематично. Слідчі СБУ зібрали всі докази та повідомили Кулікову про підозру у скоєнні воєнного злочину - умисному вбивстві, скоєному за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ).

Обвинувальний акт вже передано до суду. За вчинене обвинуваченому загрожує довічне ув’язнення. Справу розслідували співробітники СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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