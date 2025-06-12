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12 июня 2025, 16:05

Состоится суд над оккупантом, который расстрелял мирных жителей в доме Харьковской области

12 июня 2025, 16:05
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Служба безопасности Украины завершила расследование в отношении 21-летнего российского военного, подозреваемого в убийстве двух мирных жителей Купянского района

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

На Харьковщине перед судом предстанет 21-летний россиянин, подозреваемый в расстреле двух мирных жителей во время боевых действий осенью 2024 года. По данным СБУ, речь идет об Артеме Куликове - мобилизованном из тюрьмы гражданине РФ, который ранее был осужден за разбой и кражи.

Следствие установило, что во время "зачистки" одного из населенных пунктов Купянского района подозреваемый вместе с сообщником захватили двух местных жителей. Те пытались помочь односельчанину уехать на подконтрольную Украине территорию. Российские военные пытались выбить из них информацию об украинских позициях. Когда не получили ответа – Куликов в упор расстрелял мужчин прямо в доме, выпустив в них 8 пуль.

Впоследствии фигурант попал в плен Силам обороны Украины. В ходе допросов он заявил, что приказы убивать гражданских на оккупированных территориях поступали от российского командования систематически. Следователи СБУ собрали все доказательства и сообщили Куликову о подозрении в совершении военного преступления - умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УКУ).

Обвинительный акт уже передан в суд. За совершенное обвиняемому грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты сбросили взрывчатку во двор жителя Черниговщины.

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