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Представители ТЦК рассказали, что произошло со зданием Харькова. Ранее в соцсетях публиковали кадры с пожаром в учреждении

Об этом сообщает Харьковский ОТЦК, передает RegioNews.

По словам представителей ТЦК, личный состав и граждане, находившиеся в помещении на момент пожара, были эвакуированы. На место оперативно прибыли спасатели. Причины пожара будут устанавливаться правоохранителями.

При этом в ТЦК подчеркнули, что российские пропагандисты распространяют в сети информацию о "поджоге" или "диверсии". По их словам, это ложная информация, которую не следует распространять.

"На месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции. Командование и личный состав областного и районного территориальных центров комплектования и социальной поддержки оказывают полное содействие работе правоохранительных органов по установлению причин и возможных предпосылок пожара", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во всех ТЦК и СП Харьковской области принимаются меры по усилению пожарной безопасности и будут проведены соответствующие проверки.

Напомним, вечером 11 июня в соцсетях сообщали о пожаре в Харьковском ТЦК. В интернете публиковали кадры, где можно увидеть огонь и густой черный дым. Журналисты сообщили, что, по предварительной информации, причиной могло стать попадание молнии.