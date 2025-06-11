Фото из открытых источников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

В соцсетях появились кадры, где можно увидеть пожар в здании ТЦК в Харькове. Журналисты сообщили, что это произошло в Новобаварском районе города. При этом информации о пострадавших пока нет.

По информации источников, пожар произошел из-за того, что в здание попала Молния. Официальных заявлений пока не было.

Напомним, ранее в Виннице загорелось здание ТЦК. Спасатели успели погасить пламя еще до того, как огонь распространился. Правоохранители будут выяснять обстоятельства.