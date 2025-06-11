Прикордонники знищили ворожі автомобілі та гармату на Харківщині

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Розвідувально-ударні групи БпЛА та мінометні розрахунки бригади "Гарт" завдали уражень по місцях зосередження противника та його вогневим позиціям. Бійці підрозділу "Falcon" виявили у лісосмузі у темний час доби ворожу гармату БС-3. Після чого по ній відразу було зроблено скид.

Також прикордонники бригади "Гарт" уразили польовий склад боєкомплекту, укриття з живою силою та два транспортних засоби противника.

Нагадаємо, наші прикордонники знищили танки, бронетехніку та склади росіян на Харківщині.