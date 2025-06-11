Пограничники уничтожили вражеские автомобили и пушку в Харьковской области
Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнение боевых задач
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Разведывательно-ударные группы БпЛА и минометные расчеты бригады "Гарт" нанесли поражения по местам сосредоточения противника и его огневым позициям. Бойцы подразделения "Falcon" обнаружили в лесополосе в темное время суток вражескую пушку БС-3. После чего по ней сразу был сделан сброс.
Также пограничники бригады "Гарт" поразили полевой состав боекомплекта, укрытие с живой силой и два транспортных средства противника.
Напомним, наши пограничники уничтожили танки, бронетехнику и склады россиян Харьковщины.
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