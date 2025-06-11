Українські прикордонники знищили танки, бронетехніку та склади росіян на Харківщині

фото: ДПСУ

Підрозділ безпілотних авіаційних систем «Фенікс» бригади «Помста» завдав точних ударів по техніці й логістиці окупантів на Харківщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, протягом тижня на Куп’янському напрямку знищено два танки, три бойові броньовані машини, серед них і ББМ "Тигр", три бойові машини піхоти, бронетранспортер, дві гаубиці та гармату МТ-12 "Рапіра".

Також уражено шість вантажівок, військовий автомобіль, склад пально-мастильних матеріалів і склад боєприпасів.

Нагадаємо, на Харківщині прикордонники знищили багато військової техніки окупантів.