Украинские пограничники уничтожили танки, бронетехнику и склады россиян в Харьковской области

фото: ГПСУ

Подразделение беспилотных авиационных систем Феникс бригады Месть нанес точных ударов по технике и логистике оккупантов на Харьковщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, в течение недели на Купянском направлении уничтожены два танка, три боевых бронированных машин, среди них и ББМ "Тигр", три боевых машины пехоты, бронетранспортер, две гаубицы и пушка МТ-12 "Рапира".

Также поражены шесть грузовиков, военный автомобиль, склад горюче-смазочных материалов и склад боеприпасов.

Напомним, в Харьковской области пограничники уничтожили много военной техники оккупантов.