На Харківщині прикордонники знищили багато військової техніки окупантів
Підрозділ безпілотних авіаційних систем «Фенікс» прикордонної бригади «Помста» завдав нищівних ударів по техніці та озброєнню росіян на Харківщині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Зокрема на Куп’янському напрямку протягом тижня знищено важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок", два танки, зокрема Т-72Б3, бойову броньовану машину, гармату Д-30, систему радіоелектронної боротьби Р-330 "Житель" і пункт управління БпЛА.
Також наші захисники знищили чотири військові вантажівки, два склади з паливно-мастильними матеріалами, чотири автомобілі та три мотоцикли противника.
Раніше прикордонники знищили вантажівку і 13 російських військових на Харківщині.
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