Российская авиация сбросила на Купянск ФАБы: есть жертва и пострадавшие
Сегодня днем, 10 июня, оккупанты атаковали Купянск авиабомбами. В результате удара погиб мирный житель, ранены по меньшей мере двое гражданских
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.
По материалам следствия, около 13:00 захватчики нанесли авиационный удар по частному жилому сектору. Предварительно, оккупанты сбросили на Купянск ФАБ-500.
"Погиб 70-летний мужчина. По меньшей мере, 15 домов повреждены", — говорится в сообщении.
Приблизительно спустя полчаса РФ снова ударила по городу. В результате повторной атаки ранения получили двое мужчин 38 и 68 лет. Повреждено частное домовладение.
По фактам совершения военных преступлений правоохранители приступили к досудебным расследованиям.
Напомним, 10 июня российские захватчики атаковали дроном село Ольховатка Купянского района. В результате вражеского удара ранения получил мирный житель.