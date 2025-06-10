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10 июня 2025, 16:30

На Харьковщине войска РФ атаковали дроном жилой дом: ранен гражданский

10 июня 2025, 16:30
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иллюстративное фото: Нацполиция
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Во вторник, 10 июня, российские захватчики атаковали БпЛА село Ольховатка Купянского района. В результате удара ранения получил мирный житель

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, в 12:00 оккупанты попали FPV-дроном по территории частного домовладения в Ольховатке. Из-за вражеской атаки поврежден дом.

"Получил ранение 38-летний мужчина", - говорится в сообщении.

По факту совершения военного преступления правоохранители начали досудебное расследование.

Напомним, в Харькове продолжаются поисково-спасательные работы на территории предприятия, попавшему под обстрел 7 июня. При расчистке завалов спасатели обнаружили тело погибшего.

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