На Харьковщине войска РФ атаковали дроном жилой дом: ранен гражданский
Во вторник, 10 июня, российские захватчики атаковали БпЛА село Ольховатка Купянского района. В результате удара ранения получил мирный житель
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.
По материалам следствия, в 12:00 оккупанты попали FPV-дроном по территории частного домовладения в Ольховатке. Из-за вражеской атаки поврежден дом.
"Получил ранение 38-летний мужчина", - говорится в сообщении.
По факту совершения военного преступления правоохранители начали досудебное расследование.
Напомним, в Харькове продолжаются поисково-спасательные работы на территории предприятия, попавшему под обстрел 7 июня. При расчистке завалов спасатели обнаружили тело погибшего.
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