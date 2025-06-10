Фото: Служба безопасности Украины.

В Харькове Служба безопасности Украины разоблачила агентку российских спецслужб, которая передавала врагу данные о расположении украинских защитников и призвала создать «буферные зоны»

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, она занималась корректировкой вражеских ударов по городу и распространяла призывы создать так называемые "буферные зоны" на территории Украины.

Правоохранители выяснили, что агент — местная жительница, которая временно не работала. Она привлекла внимание российских спецслужб своими сообщениями в соцсетях, где поддерживала идею создания "буферных зон" для россиян. Через мессенджер Telegram женщину завербовали и передали ей список объектов, которые она должна была проверить и подробно описать.

Злоумышленница занималась сбором данных о количестве украинских защитников и их технике. Она исследовала местонахождение подразделений Сил обороны и передавала информацию врагу. Сотрудники СБУ быстро установили ее деятельность и задокументировали все шаги после вербовки. Женщину задержали по месту жительства.

В ходе обыска у подозреваемой изъяли компьютерную технику и телефон, где хранились доказательства сотрудничества с ФСБ. Также была проведена лингвистическая экспертиза, подтвердившая распространение ею враждебных нарративов. Женщине доложено о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых — государственная измена. А именно:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Она находится под стражей без права внесения залога и может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Операция проводилась сотрудниками СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры. Также были приняты меры по защите украинских позиций, чтобы предотвратить передачу данных врагу.

Напомним, ранее СБУ задержала агента ФСБ, наводившего вражеские удары по Киеву.