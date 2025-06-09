В Харьковской области мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве

фото: Национальная полиция

В результате взрыва пострадавший получил взрывное ранение. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В понедельник, 9 июня в Чугуевское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в селе Мартово на неустановленном взрывном устройстве взорвался мужчина.

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Правоохранители установили, что 79-летний житель Харькова отдыхал на Печенежском водохранилище и у берега наступил на неизвестное взрывное устройство.

Напомним, в Харьковской области трактор взорвался на российской противотанковой мини.