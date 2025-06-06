Російська авіація завдала ударів по Харкову

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Увечері, 6 червня армія РФ завдала ударів по промисловій території у місті Харків

Про це повідомив у Телеграмі міський голова Ігор Терехов, передає RegioNews.

"Попередньо - приліт по промзоні у Київському районі. Деталі уточнюються. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила", - написав він.

Згодом Терехов повідомив, що місто атакують керованими авіабомбами.

Як повідомлялось, на Харківщині українські прикордонники знищили багато військової техніки окупантів.