17:42  06 червня
Україну накриє атмосферний фронт - заливатиме дощами
16:27  06 червня
У травні росіяни вбили трьох українських журналістів
15:59  06 червня
На Харківщині прикордонники знищили багато військової техніки окупантів
UA | RU
UA | RU
06 червня 2025, 19:42

Російська авіація завдала ударів по Харкову

06 червня 2025, 19:42
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Увечері, 6 червня армія РФ завдала ударів по промисловій території у місті Харків

Про це повідомив у Телеграмі міський голова Ігор Терехов, передає RegioNews.

"Попередньо - приліт по промзоні у Київському районі. Деталі уточнюються. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила", - написав він.

Згодом Терехов повідомив, що місто атакують керованими авіабомбами.

Як повідомлялось, на Харківщині українські прикордонники знищили багато військової техніки окупантів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків Харківська область Терехов Ігор Олександрович авіаудар КАБ РФ
Мер Харкова показав відео удару "шахедів" по житлових будинках
05 червня 2025, 14:17
У Харкові внаслідок російської атаки постраждали 19 людей, серед них 4 дітей
05 червня 2025, 10:26
Росіяни атакували Харків "шахедами" та ракетами: у місті – масштабні пожежі
04 червня 2025, 06:51
Всі новини »
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
Росіяни обстрілюють Харків ракетами
06 червня 2025, 20:15
На Дніпропетровщині представника Держпродспоживслужби піймали на хабарі
06 червня 2025, 19:47
Через 5 років українці повинні вміти читати і писати англійською, - Кабмін
06 червня 2025, 19:22
На Одещині підірвали автомобіль ТЦК - соцмережі
06 червня 2025, 18:56
У Черкасах чоловік отримав підозру через осквернення могил військових
06 червня 2025, 18:49
У мережі показали момент сьогоднішнього вибуху в Києві на Шулявці
06 червня 2025, 18:24
В Україні назвали розмір середньої зарплати
06 червня 2025, 18:03
У Києві внаслідок обстрілу пошкодили фасад музею біля монумента "Батьківщина-мати"
06 червня 2025, 17:59
Україну накриє атмосферний фронт - заливатиме дощами
06 червня 2025, 17:42
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »