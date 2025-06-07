У Харкові під завалами підприємства можуть бути люди

фото: Харківська обласна прокуратура

Унаслідок ворожої атаки по Київському району Харкова, що сталася 7 червня, зруйновано одну з будівель місцевого підприємства

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати щонайменше шестеро працівників, із якими відсутній зв'язок.

Наразі триває пошуково-рятувальна операція.

На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

Нагадаємо, у ніч на 7 червня ворог завдав масованих ударів безпілотниками, авіабомбами та ракетами по Харкову та передмістю. Внаслідок обстрілу постраждала 21 людина. Серед них — півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка. Загинуло троє осіб.