Росіяни за добу понад 40 разів обстріляли Донеччину: виникли масштабні пожежі
Протягом останньої доби російські війська здійснили понад 40 обстрілів населених пунктів Донецької області
Про це повідомила пресслужба ДСНС України, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок атак виникло дев'ять пожеж, знищено або пошкоджено щонайменше 70 будівель і споруд, повідомляють рятувальні служби
- Дружківка — удар безпілотника припав на складську будівлю одного з фермерських господарств. Зруйновано частину даху, пошкоджено причеп і конструкції. Пожежу оперативно загасили.
- Сергіївка — атака дронами призвела до руйнування двох приватних будинків, господарчої споруди та легкового авто. Після вибухів почалася пожежа, яку вдалося ліквідувати.
- Михайлівка — уночі зафіксовано п’ять ударів "Шахедами" по складських приміщеннях. Займання охопило площу 1100 квадратних метрів. Вогонь був приборканий менш ніж за півтори години.
На щастя, у всіх випадках обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, упродовж минулої доби окупанти завдали 574 удари по 14 населених пунктах Запорізької області.
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