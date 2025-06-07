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07 червня 2025, 16:12

На Донеччині дрон РФ атакував пожежну частину

07 червня 2025, 16:12
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фото: ДСНС Донеччини
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У місті Родинське Донецької області ворожий безпілотник завдав удару по пожежно-рятувальній частині, влучивши у покрівлю будівлі

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували самі рятувальники.

На щастя, особовий склад не постраждав — під час удару працівники перебували в укритті.

"Це черговий удар по тим, хто рятує й ризикує собою заради інших", — наголосили у відомстві.

На місці події працюють відповідні служби, наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, протягом останньої доби російські війська здійснили понад 40 обстрілів населених пунктів Донецької області.

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