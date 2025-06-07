На Донеччині дрон РФ атакував пожежну частину

фото: ДСНС Донеччини

У місті Родинське Донецької області ворожий безпілотник завдав удару по пожежно-рятувальній частині, влучивши у покрівлю будівлі

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували самі рятувальники.

На щастя, особовий склад не постраждав — під час удару працівники перебували в укритті.

"Це черговий удар по тим, хто рятує й ризикує собою заради інших", — наголосили у відомстві.

На місці події працюють відповідні служби, наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, протягом останньої доби російські війська здійснили понад 40 обстрілів населених пунктів Донецької області.