На Донеччині дрон РФ атакував пожежну частину
У місті Родинське Донецької області ворожий безпілотник завдав удару по пожежно-рятувальній частині, влучивши у покрівлю будівлі
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували самі рятувальники.
На щастя, особовий склад не постраждав — під час удару працівники перебували в укритті.
"Це черговий удар по тим, хто рятує й ризикує собою заради інших", — наголосили у відомстві.
На місці події працюють відповідні служби, наслідки атаки уточнюються.
Нагадаємо, протягом останньої доби російські війська здійснили понад 40 обстрілів населених пунктів Донецької області.
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