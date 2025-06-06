Дев'ятиповерховий будинок обвалився аж до підвалу після нічної атаки РФ на Луцьк
У ніч на п'ятницю, 6 червня, армія РФ здійснили масований обстріл Луцька, застосувавши ракети та безпілотники. Внаслідок влучань пошкоджено багатоквартирний житловий будинок
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління ДСНС у Волинській області.
Як стало відомо, будинок обвалився аж до підвалу.
Відомо, що внаслідок влучання у будинок загинули двоє закоханих – їхні тіла знайшли у підвальному приміщенні, куди вони впали з верхніх поверхів разом з панелями будівлі.
Нагадаємо, у ніч на 6 червня росіяни завдали удару по Луцьку.
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