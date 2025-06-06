Росіяни обстрілюють Харків ракетами
Армія РФ завдала ракетних ударів по Харкову
Про це повідомив у Телеграмі міський голова Ігор Терехов, передає RegioNews.
Він закликав жителів міста залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.
"Місто під ударами ракет. Будьте в укриттях", - написав очільник міста.
Раніше російська авіація завдала ударів по Харкову.
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