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06 червня 2025, 20:15

Росіяни обстрілюють Харків ракетами

06 червня 2025, 20:15
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фото: freepik.com
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Армія РФ завдала ракетних ударів по Харкову

Про це повідомив у Телеграмі міський голова Ігор Терехов, передає RegioNews.

Він закликав жителів міста залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

"Місто під ударами ракет. Будьте в укриттях", - написав очільник міста.

Раніше російська авіація завдала ударів по Харкову.

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