Фото: прокуратура

В прокуратуре области рассказали детали о последствиях удара россиян 3 июня. К сожалению, уже известно о трех погибших

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

3 июня россияне обстреляли село Чистоводовка Изюмского района. Предварительно, оккупанты использовали реактивные системы залпового огня и кассетные боеприпасы.

В результате атаки повреждены и разрушены частные жилые дома. Погибла 53-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 31 и 53 лет. Один из погибших был работником, проводившим интернет в деревне, и в момент атаки он был на улице.

Три человека получили ранения. Это двое мужчин 38 и 33 лет и 71-летняя жительница.

Напомним, ранее в ОВА сообщали, что россияне ударили по поселку из реактивной системы залпового огня. Сообщалось, что трое пострадавших получили ранения разной степени тяжести. На месте продолжают работать спасатели, а люди продолжают обращаться за медицинской помощью.