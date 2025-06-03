13:37  03 июня
В Украине появится военный омбудсмен: кого он будет защищать
12:17  03 июня
В Сумах объявлен двухдневный траур по жертвам атаки РФ
10:59  03 июня
В Харькове задержан российский агент, служивший в Нацгвардии
UA | RU
UA | RU
03 июня 2025, 18:25

Удар по Харьковщине: выросло количество погибших, в прокуратуре показали фото с места атаки

03 июня 2025, 18:25
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

В прокуратуре области рассказали детали о последствиях удара россиян 3 июня. К сожалению, уже известно о трех погибших

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

3 июня россияне обстреляли село Чистоводовка Изюмского района. Предварительно, оккупанты использовали реактивные системы залпового огня и кассетные боеприпасы.

В результате атаки повреждены и разрушены частные жилые дома. Погибла 53-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 31 и 53 лет. Один из погибших был работником, проводившим интернет в деревне, и в момент атаки он был на улице.

Три человека получили ранения. Это двое мужчин 38 и 33 лет и 71-летняя жительница.

Напомним, ранее в ОВА сообщали, что россияне ударили по поселку из реактивной системы залпового огня. Сообщалось, что трое пострадавших получили ранения разной степени тяжести. На месте продолжают работать спасатели, а люди продолжают обращаться за медицинской помощью.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрелы
Россияне ударили кассетными боеприпасами по Сумам: есть жертва и пострадавшие
03 июня 2025, 10:15
Россияне в сутки почти 600 раз обстреляли Запорожскую область, 12 человек ранены
03 июня 2025, 07:44
Россияне убили в Херсоне двух человек: среди погибших - водитель "скорой"
02 июня 2025, 21:50
Все новости »
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
На Сумщине самая плохая подготовка к российскому наступлению, – нардеп
03 июня 2025, 18:31
В Украину впервые официально завезут субстанцию медицинского каннабиса
03 июня 2025, 18:01
В Киеве чиновник продал "отсрочку" за $12 000: ему светит до 9 лет тюрьмы
03 июня 2025, 17:26
Надеялась на оккупацию Харькова: полиция разоблачила очередную фанатку РФ
03 июня 2025, 17:15
Удар по Сумам: умер 43-летний мужчина, его 7-летняя дочь – в тяжелом состоянии
03 июня 2025, 17:08
Помощник главы КГВА неоднократно управлял авто в состоянии алкогольного опьянения
03 июня 2025, 16:33
В Киеве мужчина с кулаками напал на прохожую и ограбил
03 июня 2025, 16:15
Предлагали вернуться, а он не захотел: в Сумской области судили военного за дезертирство
03 июня 2025, 15:50
Автоматическое и ручное размещение статей: что выбрать?
03 июня 2025, 15:39
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »