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Правоохранители разоблачили жительницу Харькова, которая оправдывала агрессию РФ против Украины. Более того, она "болела" за оккупантов

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.

В Харькове разоблачили женщину, оказавшуюся фанаткой "русского мира". Ей сообщили о подозрении по фактам распространения материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины).

По данным следствия, 46-летняя женщина писала во вражеских Telegram-каналах о том, как она ждет "освобождения" своего города. Она также обвиняла Украину в войне и "болела" за российских окупантов.

"Протиправный характер высказываний подозреваемой подтвержден выводами судебной лингвистической (семантико-текстуальной) экспертизы", - говорят в прокуратуре.

Напомним, ранее в Харькове разоблачили двух фанатов РФ. Один из них называл военные преступления россиян в Буче "постановлением", а украинских военных – "преступниками". Второй – называл украинцев "нацистами".