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У Харкові винесли вирок чоловіку, який передавав дані про ЗСУ росіянам. При цьому на суді він цей факт не став заперечувати

Про це повідомляє Судовий репортер, передає RegioNews.

Харківський суд визнав громадянина винним у незаконному поширенні інформації про розташування Збройних сил України. Відомо, що з листопада по грудень 2022 року чоловік надсилав дані про українських військових росіянам. У листуванні він повідомляв ворогу, які координати блокпостів, де бачив авто ЗСУ, де військова база в місті і як охороняють мости.

Уже на початку 2023 року в харківському метро правоохоронці зупинили його та оглянули його телефон, і знайшли підозрілу переписку. На суді чоловік не заперечував цей факт. Його співрозмовник представився співробітником російської розвідки, але доказів не надав. Зрадник заявив, що він лише нещодавно звільнився з в'язниці, і "не мав з ким спілкуватися". За надання інформації росіяни пропонували йому гроші, але сума так і не обговорювалась.

За матеріалами справи, чоловік є уродженцем РФ, але має українське громадянство. З 2000-х років він неодноразово притягувався до відповідальності за крадіжки. Тепер йому призначили 10 років позбавлення волі.

Зазначається, що коли його переміщували до слідчого ізолятора, він систематично в присутності сокамерників висловлювався на підтримку РФ. Він казав, що нібито "армія РФ допомагає нам та визволяє нас з нашої нікчемної держави… Збройні сили України нікчемні, ми повинні рівнятися на армію РФ". За публічні заклики до підтримки держави-агресора суд заборонив цьому чоловікові на 15 років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині затримали водія-електрика військової частини, який виявився зрадником. Як з'ясували правоохоронці, чоловік передавав росіянам дані про заклади, де проходять реабілітацію поранені українські військові.