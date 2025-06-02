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02 июня 2025, 15:49

Россияне дважды за утро ударили по Купянску – есть пострадавшие

02 июня 2025, 15:49
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Фото: ОВА
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Российские военные в понедельник, 2 июня, в очередной раз атаковали Купянск. В результате атаки пострадали пятеро местных жителей

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

2 июня около 9:30 российские военные нанесли авиационный удар по Купянску. В результате атаки повреждены 30 жилых домов. Получили ранения две женщины 56 и 60 лет.

Уже в 11:45 россияне снова ударили по городу. Две женщины получили ранения. Повреждены жилые дома.

"Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", - отметили в прокуратуре.

Напомним, 1 июня россияне сбросили взрывчатку в Херсоне. В результате атаки врага двое местных жителей получили травмы. К сожалению, 53-летний мужчина погиб от полученных травм.

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