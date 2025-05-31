Росіяни вбили 5 та поранили 9 жителів Донеччини
Минулої доби, 30 травня, російські окупаційні війська завдали 3 386 ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів загинули п'ятеро цивільних, постраждали дев'ятеро мирних мешканців
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.
Минулої доби окупанти обстрілювали міста Білицьке, Білозерське, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Покровськ, Слов’янськ, села Андріївка, Бокове, Ганнівка, Золотий Колодязь, Іванопілля, Миколайпілля, Новий Донбас, Новотроїцьке, Самарське та Шостаківка.
"Руйнувань зазнали 52 цивільних об’єкти, з них 31 житловий будинок", — йдеться в повідомленні.
За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.
Нагадаємо, вночі 31 травня РФ скинула КАБи на житлову забудову села Долинка Запорізької області. Загинула 9-річна дівчинка, поранення дістав 16-річний підліток.