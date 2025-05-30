Закінчив сварку кулею: на Харківщині чоловік застрелив кохану жінку
На Харківщині затримали чоловіка, який вбив свою співмешканку. Він зробив смертельний постріл
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.
59-річному чоловіку на Харківщині повідомили про підозру. Він під час сварки вбив свою співмешканку. Правоохоронці вирішують питання про запобіжний захід.
Трагедія сталась 28 травня в одному з будинків у селищі Покотилівка. Між чоловіком та жінкою сталась побутова сварка. Під час конфлікту чоловік взяв обріз мисливської одноствольної рушниці та вистрілив у жінку.
Цей постріл виявився смертельним. Жінка померла в кареті медичної допомоги.
Нагадаємо, раніше на Рівненщині судили чоловіка, який жорстоко вбив дружину. Він завдав їй близько 30 ударів ножем по всьому тілу.
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