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30 мая 2025, 20:50

Закончил ссору пулей: в Харьковской области мужчина застрелил любимую женщину

30 мая 2025, 20:50
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Фото: Нацполиция
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В Харьковской области задержали мужчину, который убил свою сожительницу. Он произвел смертельный выстрел

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

59-летнему мужчине в Харьковской области сообщили о подозрении. Он во время ссоры убил свою сожительницу. Правоохранители решают вопрос о мере пресечения.

Трагедия произошла 28 мая в одном из домов в поселке Покотиловка. Между мужчиной и женщиной произошла ссора. Во время конфликта мужчина взял обрез охотничьего одноствольного ружья и выстрелил в женщину.

Этот выстрел оказался смертельным. Женщина скончалась в карете медицинской помощи.

Напомним, ранее в Ровенской области судили мужа, который жестоко убил жену. Он нанес ей около 30 ударов ножом по всему телу.

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