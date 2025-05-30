Фото: Нацполиция

В Харьковской области задержали мужчину, который убил свою сожительницу. Он произвел смертельный выстрел

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

59-летнему мужчине в Харьковской области сообщили о подозрении. Он во время ссоры убил свою сожительницу. Правоохранители решают вопрос о мере пресечения.

Трагедия произошла 28 мая в одном из домов в поселке Покотиловка. Между мужчиной и женщиной произошла ссора. Во время конфликта мужчина взял обрез охотничьего одноствольного ружья и выстрелил в женщину.

Этот выстрел оказался смертельным. Женщина скончалась в карете медицинской помощи.

Напомним, ранее в Ровенской области судили мужа, который жестоко убил жену. Он нанес ей около 30 ударов ножом по всему телу.