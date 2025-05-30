Закончил ссору пулей: в Харьковской области мужчина застрелил любимую женщину
В Харьковской области задержали мужчину, который убил свою сожительницу. Он произвел смертельный выстрел
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.
59-летнему мужчине в Харьковской области сообщили о подозрении. Он во время ссоры убил свою сожительницу. Правоохранители решают вопрос о мере пресечения.
Трагедия произошла 28 мая в одном из домов в поселке Покотиловка. Между мужчиной и женщиной произошла ссора. Во время конфликта мужчина взял обрез охотничьего одноствольного ружья и выстрелил в женщину.
Этот выстрел оказался смертельным. Женщина скончалась в карете медицинской помощи.
Напомним, ранее в Ровенской области судили мужа, который жестоко убил жену. Он нанес ей около 30 ударов ножом по всему телу.
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