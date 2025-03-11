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На Рівненщині суд виніс вирок по справі про вбивство. Йдеться про жорстоке вбивство жінки, якій її чоловік завдав численні удари ножем

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

На Рівненщині суд виніс вирок чоловіку, який вбив свою дружину. Його приговорили до 13 років ув'язнення. Відомо, що він завдав жінці 30 ударів ножем, від чого вона померла.

Сама трагедія сталась влітку минулого року в селі Могиляни. Між дружиною та чоловіком виник конфлікт. Через зловживання алкоголя 65-річна жінка погрожувала помістити 67-річного чоловіка у спеціалізований заклад, де він лікувався і раніше. Це розізлило його. В результаті він схопив ніж та завдав дружині смертельні ножові поранення по всьому тілу.

З місця вбивства чоловік втік, але згодом його затримали правоохоронці. Тепер він проведе наступні 13 років за ґратами.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті судили чоловіка, який в п'яному стані вбив ножем свого однорічного сина. Після скоєного він ховався в лісовому масиві, проте правоохоронці його затримали. Суд приговорив його до довічного ув'язнення.