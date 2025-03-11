14:23  11 березня
У Венеції український військовий врятував пораненого туриста
13:10  11 березня
На Одещині невідомі обікрали могили захисників
13:59  11 березня
На Чернігівщині діти провалились під кригу: поліція розповіла подробиці трагедії
UA | RU
UA | RU
11 березня 2025, 17:48

Вдарив ножем 30 разів: на Рівненщині свій вирок отримав чоловік, який жорстоко вбив дружину

11 березня 2025, 17:48
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Рівненщині суд виніс вирок по справі про вбивство. Йдеться про жорстоке вбивство жінки, якій її чоловік завдав численні удари ножем

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

На Рівненщині суд виніс вирок чоловіку, який вбив свою дружину. Його приговорили до 13 років ув'язнення. Відомо, що він завдав жінці 30 ударів ножем, від чого вона померла.

Сама трагедія сталась влітку минулого року в селі Могиляни. Між дружиною та чоловіком виник конфлікт. Через зловживання алкоголя 65-річна жінка погрожувала помістити 67-річного чоловіка у спеціалізований заклад, де він лікувався і раніше. Це розізлило його. В результаті він схопив ніж та завдав дружині смертельні ножові поранення по всьому тілу.

З місця вбивства чоловік втік, але згодом його затримали правоохоронці. Тепер він проведе наступні 13 років за ґратами.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті судили чоловіка, який в п'яному стані вбив ножем свого однорічного сина. Після скоєного він ховався в лісовому масиві, проте правоохоронці його затримали. Суд приговорив його до довічного ув'язнення.

убивство суд поліція
35-річну жительку Одещини, яка сокирою зарубала односельця, можуть ув’язнити на 15 років
11 березня 2025, 11:41
На Тернопільщині в полі знайшли тіло зниклого 17-річного хлопця
11 березня 2025, 01:05
На Тернопільщині під час застілля господар будинку смертельно поранив гостя
10 березня 2025, 12:22
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
В Україні значно подорожчають цигарки: скільки коштуватиме пачка
11 березня 2025, 18:06
В Угорщині незадоволені атакою України по нафтопроводу "Дружба"
11 березня 2025, 17:56
Прикордонники показали, як збивали "шахеди" на Півдні та Півночі
11 березня 2025, 17:45
У Тернопільській області судитимуть військових, які будували житло командиру
11 березня 2025, 17:21
Тепло, дощ і сильний вітер: якою буде погода 12 березня
11 березня 2025, 17:11
На Буковині прикордонники затримали "військового", який намагався виїхати за кордон за фальшивими документами
11 березня 2025, 17:05
На Київщині лунатимуть потужні вибухи: що відомо
11 березня 2025, 17:00
У Херсоні росіяни атакували дроном підлітків на мопеді: поранені 16-річні юнаки
11 березня 2025, 16:43
Україна заборонила ввезення деяких товарів із Угорщини: названо причину
11 березня 2025, 16:41
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Юрій Бутусов
Вадим Денисенко
Всі блоги »