За тиждень у Харкові народилося 60 немовлят

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За минулий тиждень у Харкові народилося 60 дітей. І хлопчиків, і дівчаток з'явилося на світ порівну

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.

Так, із з 22 по 28 травня в обласному центрі Харківщини з'явилися на світ 60 немовлят. У місцевому Департаменті охорони здоров’я зазначили, що серед новонароджених — 30 хлопчиків та 30 дівчаток, у тому числі двійня — дівчатка.

"Загалом з початку війни в Харкові з'явилося на світ 8 290 дітей", — йдеться у повідомленні.