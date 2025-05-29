14:07  29 травня
На Сумщині прикордонника затримали на хабарі в $4000
13:22  29 травня
На Тернопільщині внаслідок загоряння автомобіля загинув 19-річний водій
10:51  29 травня
У Києві та області – жовтий рівень небезпеки через грозу
UA | RU
UA | RU
29 травня 2025, 20:15

За тиждень у Харкові народилося 60 немовлят

29 травня 2025, 20:15
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За минулий тиждень у Харкові народилося 60 дітей. І хлопчиків, і дівчаток з'явилося на світ порівну

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.

Так, із з 22 по 28 травня в обласному центрі Харківщини з'явилися на світ 60 немовлят. У місцевому Департаменті охорони здоров’я зазначили, що серед новонароджених — 30 хлопчиків та 30 дівчаток, у тому числі двійня — дівчатка.

"Загалом з початку війни в Харкові з'явилося на світ 8 290 дітей", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Запоріжжі вперше з 2021 року народилася трійня три хлопчики.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків народжуваність діти дитина немовля пологовий будинок
У Києві судитимуть виховательку дитячого садка, через яку 2-річна дитина впала зі сходів
29 травня 2025, 13:47
На Тернопільщині жінці загрожує довічне за смерть чотирирічного сина
29 травня 2025, 00:40
Булінг у школах: кількість скарг до омбудсмана зросла майже втричі
27 травня 2025, 14:10
Всі новини »
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
У селі на Херсонщині чоловік підірвався на міні
29 травня 2025, 20:50
У Львові затримали "бізнесмена", який робив дружині потенційного призовника фейкову інвалідність
29 травня 2025, 19:55
Ексочільнику податкової Тернопільщини, який приховав у деклараціях 23 млн, загрожує 2 роки тюрми
29 травня 2025, 19:40
Німеччина виділяє 400 мільйонів євро на виробництво українських дронів
29 травня 2025, 19:27
Росія вдарила ракетами по Харківщині: в ОВА повідомили подробиці
29 травня 2025, 19:10
Росіяни обстріляли Херсон і передмістя: поранені чоловік і жінка
29 травня 2025, 19:00
Падіння балкона на іноземця: у КМДА зробили заяву
29 травня 2025, 18:49
Окупанти атакували Дніпропетровщину: є потерпілі, пошкоджена інфраструктура
29 травня 2025, 18:33
Війська РФ вдарили по селищу під Херсоном: постраждали цивільні
29 травня 2025, 18:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »