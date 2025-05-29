За тиждень у Харкові народилося 60 немовлят
За минулий тиждень у Харкові народилося 60 дітей. І хлопчиків, і дівчаток з'явилося на світ порівну
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.
Так, із з 22 по 28 травня в обласному центрі Харківщини з'явилися на світ 60 немовлят. У місцевому Департаменті охорони здоров’я зазначили, що серед новонароджених — 30 хлопчиків та 30 дівчаток, у тому числі двійня — дівчатка.
"Загалом з початку війни в Харкові з'явилося на світ 8 290 дітей", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Запоріжжі вперше з 2021 року народилася трійня — три хлопчики.
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