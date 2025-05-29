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Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У столиці будуть судити виховательку садочка за неналежне виконання своїх обов’язків. Слідчі зібрали всю доказову базу та повідомили 46-річній жінці про підозру за ч. 2 ст. 137 КК України — неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, що спричинили тяжкі наслідки

Зараз обвинувальний акт уже відправили до суду. Вихователька може отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Слід зазначити, наприкінці минулого року працівниця дитячого садка, коли спускалась сходами, не втримала 2-річного хлопчика, якого тримала за руку. Внаслідок цього дитина впала на підлогу та отримала тяжкі тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми.

Нагадаємо, що також будуть судити директорку цього приватного дитячого садка. Правоохоронці з'ясували, що вона та її вихователі не проходили медичний огляд. У 2024 році вона замовила для себе та п'ятьох підлеглих підроблені медичні книжки.