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29 травня 2025, 13:47

У Києві судитимуть виховательку дитячого садка, через яку 2-річна дитина впала зі сходів

29 травня 2025, 13:47
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці направили до суду обвинувальний акт відносно виховательки. Жінці може загрожувати позбавлення волі

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У столиці будуть судити виховательку садочка за неналежне виконання своїх обов’язків. Слідчі зібрали всю доказову базу та повідомили 46-річній жінці про підозру за ч. 2 ст. 137 КК України — неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, що спричинили тяжкі наслідки

Зараз обвинувальний акт уже відправили до суду. Вихователька може отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Слід зазначити, наприкінці минулого року працівниця дитячого садка, коли спускалась сходами, не втримала 2-річного хлопчика, якого тримала за руку. Внаслідок цього дитина впала на підлогу та отримала тяжкі тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми.

Нагадаємо, що також будуть судити директорку цього приватного дитячого садка. Правоохоронці з'ясували, що вона та її вихователі не проходили медичний огляд. У 2024 році вона замовила для себе та п'ятьох підлеглих підроблені медичні книжки.

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