За неделю в Харькове родилось 60 младенцев

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За прошлую неделю в Харькове родилось 60 детей. И мальчиков, и девочек появилось на свет поровну

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Так, с 22 по 28 мая в областном центре Харьковщины появились на свет 60 младенцев. В местном Департаменте здравоохранения отметили, что среди новорожденных — 30 мальчиков и 30 девочек, в том числе двойня — девочки.

"Всего с начала войны в Харькове появилось на свет 8 290 детей", — говорится в сообщении.