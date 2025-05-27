Булінг у школах: кількість скарг до омбудсмана зросла майже втричі

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Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у 2024 році отримав майже втричі більше скарг на булінг у школах, ніж роком раніше

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

За його словами, на кінець 2024 року надійшло 123 звернення, що майже втричі більше, ніж протягом 2023 року.

Лубінець додав, що з огляду на зростання кількості звернень про цькування, жорстоке поводження та інші форми насильства у школах, він направив ініціативні листи до регіонів України, Міністерства освіти і науки та Національної поліції.

У листах міститься прохання провести аналіз кількості постраждалих дітей, звернень до правоохоронців та випадків притягнення кривдників до відповідальності.

Омбудсман підкреслив, що для запобігання булінгу необхідно:

активніше проводити просвітницькі заходи для учасників освітнього процесу;

інформувати про відповідальність за цькування;

визначити установу, яка контролюватиме дотримання порядку реагування на такі випадки.

Довідка: булінг (від англійського bullying) – тривале цькування, залякування, агресивне переслідування одного з членів колективу з боку інших представників колективу.

Це явище є досить поширеним не лише в Україні, а й в усьому світі.

За даними соціологічних досліджень, із проявами булінгу в Україні стикаються 8 із 10 дітей. При чому, частина опитаних дітей зізналася, що потерпають від знущань не лише з боку школярів, а зазнають утисків й з боку вчителів.

Нагадаємо, в одному з навчальних закладів Одеси поліція розпочала перевірку після появи у соціальних мережах відеозвернення матері учня, яка стверджує про систематичне цькування її сина та вимагання грошей у закладі.