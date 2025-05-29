Бывшая глава райсуда на Харьковщине приговорена к 15 годам за государственную измену

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Киевский районный суд Полтавы признал виновной в государственной измене и назначил 15 лет лишения свободы бывшему председателю Волчанского районного суда Харьковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Установлено, что после оккупации Волчанская чиновник начала активно сотрудничать с россиянами и способствовала созданию так называемого "суда" под контролем оккупантов.

Она призвала коллег перейти на сторону РФ, составляла штатное расписание "нового учреждения", согласовывала кандидатуры с оккупационной администрацией, определяла оклады для будущих сотрудников.

Также изменница организовала собрание работников суда, где требовала получения российских паспортов и прохождения курсов по российскому законодательству.

После деоккупации города фигурантка сбежала в РФ вместе с представителями оккупационных властей.

По приговору суда предательница приговорена к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харьковской области СБУ задержала 17-летнего агента российских спецслужб.