На Харківщині поліцейські розшукали жінку, яка пішла з дому та не повернулася

фото: Національна поліція

До сектору поліції надійшло повідомлення від жительки села Качалівка Богодухівського району про те, що її сестра ще напередодні пішла з дому та не повернулася

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Харківській області.

На пошуки 66-річної жінки був направлений особовий склад підрозділу поліції.

Як з’ясувалося, жінка вирішила піти в ліс по гриби та заблукала.

Правоохоронці швидко знайшли зниклу і відвезли її додому.

Нагадаємо, на Харківщині викрили жінку, яка обікрала державу на 80 тисяч гривень.