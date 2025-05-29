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29 травня 2025, 00:05

У Харкові чоловік влаштував стрілянину на зупинці

29 травня 2025, 00:05
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Фото: Нацполіція
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У Харкові п'яний чоловік на зупинці транспорту почав сваритися з перехожим. Згодом сварка переросла у стрілянину

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який влаштував стрілянину на зупинці транспорту в Харкові. Відомо, що чоловік був п'яним і став конфліктувати з перехожим. Тоді зловмисник почав стріляти у повітря зі стартового пістолета.

Правоохоронці затримали 38-річного місцевого жителя. Йому повідомили про підозру за статтею про хуліганство. Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Києві жінка влаштувала стрілянину біля багатоповерхівки. У Дніпровському районі вона почала стріляти біля одного з під'їздів. Правоохоронці встановлюють деталі.

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