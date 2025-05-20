У Чернівцях чоловік влаштував стрілянину на вулиці
Інцидент стався вчора, 19 травня, на одній із вулиць у Чернівцях. Хулігана вже затримали
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Чернівецькій області, передає RegioNews.
Поліцейські з’ясували, що зловмисником виявився 29-річний місцевий мешканець.
"Буковинець, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, здійснив два постріли у повітря із предмета, подібного на стартовий пістолет", – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці затримали хулігана та вилучили у нього зброю. Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Києві затримали зловмисників, які влаштували стрілянину з авто.
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