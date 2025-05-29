В Харькове мужчина устроил стрельбу на остановке
В Харькове пьяный мужчина на остановке транспорта начал ссориться с прохожим. Впоследствии ссора переросла в стрельбу
Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.
Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который устроил стрельбу на остановке транспорта в Харькове. Известно, что мужчина был пьян и стал конфликтовать с прохожим. Тогда злоумышленник начал стрелять в воздух из стартового пистолета.
Правоохранители задержали 38-летнего местного жителя. Ему сообщили о подозрении по статье о хулиганстве. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Киеве женщина устроила стрельбу у многоэтажки. В Днепровском районе она начала стрелять у одного из подъездов. Правоохранители устанавливают детали.
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