Фото: Нацполиция

В Харькове пьяный мужчина на остановке транспорта начал ссориться с прохожим. Впоследствии ссора переросла в стрельбу

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который устроил стрельбу на остановке транспорта в Харькове. Известно, что мужчина был пьян и стал конфликтовать с прохожим. Тогда злоумышленник начал стрелять в воздух из стартового пистолета.

Правоохранители задержали 38-летнего местного жителя. Ему сообщили о подозрении по статье о хулиганстве. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве женщина устроила стрельбу у многоэтажки. В Днепровском районе она начала стрелять у одного из подъездов. Правоохранители устанавливают детали.