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27 травня 2025, 03:30

Піймали "на гарячому": киянка пропонувала військовозобов'язаному "вирішити питання" з розшуком

27 травня 2025, 03:30
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Фото: Нацполіція
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У Києві затримали жінку, яка за гроші обіцяла допомогу з ВЛК. Вона також заявляла, що нібито може "допомогти" з бронюванням

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру жительці Києва, яка за 4 тисячі доларів обіцяла військовозобов'язаному допомогу з ВЛК. Вона також пропонувала "клієнту" вирішити питання зі зняттям його з розшуку.

Чоловік, який перебуває в розшуку через не проходження ВЛК, за порадами знайомих звернувся до жінки. Вона пообіцяла йому допомогти з цим питанням, але пройти огляд лікарів він повинен був не в Києві. Також згодом вона казала, що може допомогти з бронюванням, але вже за більшу суму.

Жінку затримали, коли вона отримувала гроші. Зараз їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання з можливістю внести заставу у розмірі 180 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Запоріжжі затримали чоловіка, який "торгував інвалідністю". Він оформлював людям фейкові документи про інвалідність для родичів. Таким чином, чоловіки призовного віку могли виїхати за кордон.

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