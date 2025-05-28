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28 мая 2025, 19:40

В Харьковской области разоблачили женщину, которая стала "свохой" для уклонистов

28 мая 2025, 19:40
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Фото: прокуратура
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В Харьковской области разоблачили женщину, которая устраивала уклонистов фиктивные браки. В дальнейшем мужчины имели возможность уехать за границу

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Харьковской области разоблачили женщину, которая за 6 тысяч долларов способствовала незаконному бегству мужчины за границу. По данным правоохранителей, женщина из Черниговской области организовала механизм, как военнообязанным мужчинам бежать из страны.

Злоумышленница через соцсети искала мужчин, желающих избежать мобилизации с помощью фиктивного брака. Невестой была знакома с инвалидностью II группы, в уязвимом материальном положении. Благодаря фиктивному браку мужчины получали возможность снятия с военного учета и выезда за пределы Украины.

"Услуга" стоила 6 тысяч долларов: 3 тысячи после заключения брака, 3 тысячи — уже после пересечения границы. Потом она со знакомой уехала в Харьков.

Напомним, ранее во Львовской области женщина устроила бизнес с фиктивными браками. Она сама имеет инвалидность, а такому заключала браки с мужчинами. Впоследствии они ехали за границу, а она возвращалась в Украину — брак расторгался и женщина искала "нового клиента".

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