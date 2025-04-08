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08 квітня 2025, 00:58

На Львівщині жінка з інвалідністю допомогла виїхати за кордон двом своїм фіктивним чоловікам

08 квітня 2025, 00:58
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фото: поліція
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Жителька Львівського району, маючи інвалідність, укладала фіктивні шлюби з військовозобов’язаними, щоб допомогти їм виїхати за кордон

Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

Правоохоронці задокументували два такі епізоди, вчинені жінкою у 2023 та 2024 роках. В обох випадках фіктивні чоловіки перетнули кордон як особи, котрі супроводжують дружину з інвалідністю.

В подальшому жінка поверталась в Україну, а чоловіки залишились за кордоном. Шлюб розривався і щойно розлучена жінка підшуковувала нових "клієнтів" на роль фіктивного супутника життя.

Зловмисниці оголосили про підозру. 43-річній жінці загрожує до 7 років вʼязниці.

Нагадаємо, раніше у Закарпатській області прикордонники затримали двох іноземців, які заплатили по 10 тисяч доларів, щоб потрапити до Словаччини.

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