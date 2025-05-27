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27 травня 2025, 12:07

Влаштовували втечі з військових частин: на Тернопільщині викрили злочинну групу

27 травня 2025, 12:07
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фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону
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Оголошено підозру дев'яти учасникам міжрегіональної організованої групи за незаконне переправлення осіб через кордон України та перешкоджання діяльності ЗСУ

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

Слідство встановило, що організаторами протиправної схеми були жителі Чернівецької області, яким допомагали адвокатка зі Львова, мешканець Тернополя та ще п'ятеро осіб із Буковини.

За гроші вони сприяли військовослужбовцям у самовільному залишенні військових частин, навчальних центрів і госпіталів та нелегально переправляли їх до Румунії й Молдови поза офіційними пунктами пропуску.

За доправлення до відправного пункту брали від 3 до 6 тисяч доларів США, а за перетин кордону – до 15 тисяч доларів.

Загалом послугами скористалися 25 військовослужбовців.

У результаті 48 санкціонованих обшуків у підозрюваних вилучено 164 тисячі гривень, 21 тисячу доларів США, 2 тисячі євро, 12 транспортних засобів, 17 одиниць зброї, мобільні телефони та чорнові записи.

Найближчим часом суд обере запобіжні заходи зловмисникам.

Нагадаємо, на Буковині затримали двох братів, які переправляли ухилянтів за кордон за 6000 євро.

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Тернопільська область Буковина адвокат злочинна група ухилення від мобілізації військові
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